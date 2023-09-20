Голова партії влади Польщі: Будемо підтримувати Україну до перемоги

Голова польської партії влади "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що попри суперечку з Україною щодо експорту сільськогосподарської продукції Варшава продовжить підтримувати Київ "до перемоги".

Про це Качинський сказав під час передвиборчого заходу у Вроцлаві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Лідер ПіС назвав суперечку щодо зернового імпорту "неприємною подією", яка "нічого не змінює в нашому ставленні до війни в Україні".

"Ми допомагали (Україні. – Ред.) від самого початку. З погляду військової допомоги, постачання зброї, ми були попереду всіх", – зазначив Качинський.

Але він додав, що в "негласній угоді" між поляками і українцями "не було пункту про те, що ми скасуємо польське сільське господарство".

"Польське сільське господарство доведеться захищати. З огляду на розмір землі, клімат в Україні, воно не матиме жодних шансів конкурувати. Воно, по суті, повинно було б зникнути", – сказав політик, виправдовуючи обмеження на український імпорт.

Президент "Права і справедливості", однак, підкреслив, що Польща буде підтримувати Україну "до перемоги".

Перед виступом Качинського, нагадаємо, польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк на тлі кризи довкола українського агроімпорту допустив зниження підтримки України Польщею.

А речник польського уряду Пьотр Мюллер допустив, що Польща, ймовірно, скоротить фінансову підтримку українців, які втекли від агресії РФ проти України.

Україна в понеділок звернулась до Світової організації торгівлі з проханням про консультації через агроембарго країн ЄС та готова запровадити заборону на імпорт деяких товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини.