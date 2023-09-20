Председатель партии власти Польши: Будем поддерживать Украину до победы

Председатель польской партии власти "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что несмотря на спор с Украиной по экспорту сельскохозяйственной продукции Варшава продолжит поддерживать Киев "до победы".

Об этом Качиньский сказал во время предвыборного мероприятия во Вроцлаве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Лидер ПиС назвал спор по зерновому импорту "неприятным событием", которое "ничего не меняет в нашем отношении к войне в Украине".

"Мы помогали (Украине. – Ред.) с самого начала. С точки зрения военной помощи, поставок оружия, мы были впереди всех", – отметил Качиньский.

Но он добавил, что в "негласном соглашении" между поляками и украинцами "не было пункта о том, что мы отменим польское сельское хозяйство".

"Польское сельское хозяйство придется защищать. Учитывая размер земли, климат в Украине, оно не будет иметь никаких шансов конкурировать. Оно, по сути, должно было бы исчезнуть", – сказал политик, оправдывая ограничения на украинский импорт.

Президент "Права и справедливости", однако, подчеркнул, что Польша будет поддерживать Украину "до победы".

Перед выступлением Качиньского, напомним, польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк на фоне кризиса вокруг украинского агроимпорта допустил снижение поддержки Украины Польшей.

А представитель польского правительства Петр Мюллер допустил, что Польша, вероятно, сократит финансовую поддержку украинцев, которые сбежали от агрессии РФ против Украины.

Украина в понедельник обратилась во Всемирную торговую организацию с просьбой о консультациях из-за агроэмбарго стран ЕС и готова ввести запрет на импорт некоторых товаров из Польши, Словакии и Венгрии.