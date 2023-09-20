Премьер Польши объяснил, почему Варшава сейчас не передает Украине свое оружие

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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в среду объяснил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и поэтому не передает Киеву своей военной помощи.

Об этом Моравецкий сказал в эфире телеканала Polsat, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, будет ли Польша в дальнейшем поддерживать Украину в военном плане, глава польского правительства сказал, что сейчас Варшава не предоставляет Киеву никакого вооружения, поскольку сейчас "мы вооружаемся сами, самым современным вооружением".

"Если вы не хотите защищаться, вы должны иметь чем защищаться. Это наш принцип, поэтому мы увеличили закупки (оружия. – Ред.)", – добавил он.

Моравецкий также вспомнил о своих недавних визитах на оружейные заводы, где изготавливается польская техника – самоходные артиллерийские установки Krab и бронетранспортеры Rosomaka.

"Здесь мы сосредотачиваемся главным образом на модернизации и быстром вооружении польской армии, чтобы она стала одной из сильнейших армий в Европе. И это за очень короткое время", – пояснил премьер Польши.

Он в то же время добавил, что решение Польши пока не давать Украине своего оружия не поставит под угрозу безопасность Украины: "Наш хаб в Жешуве, в консультациях с США и НАТО, все еще играет ту роль, которую он играл, и будет ее играть".

По данным польской стороны, Варшава предоставила Киеву военной помощи на сумму более трех миллиардов евро с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Сюда входят боеприпасы, бронированная техника и тяжелая техника, а также советские истребители, которые Польша решила передать одной из первых.

Заявления Моравецкого прозвучали на фоне напряженности в отношениях Варшавы и Киева, связанных с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.