Німецький депутат назвав "ганьбою" заяву Моравецького про зброю для України

Депутат німецького Бундестагу від Вільної демократичної партії Ульріх Лехте різко розкритикував заяву польського прем’єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Варшава зараз не передає Києву своєї військової допомоги.

Заяву Лехте наводить Welt, повідомляє "Європейська правда".

Німецький депутат звинуватив Моравецького у політичному маневруванні з метою заробити очки для партії "Право і справедливість" в поточній виборчій кампанії в Польщі.

"Те, що Польща з усіх країн, яка досі була надійним партнером, припиняє військову підтримку України і повідомляє про це таким чином – це ганьба", – заявив Лехте.

Він вважає, що таким чином Польща хоче чинити тиск на Україну та ЄС, щоб ті знайшли рішення щодо імпорту українського зерна.

Також німецький депутат називає це "передвиборчою тактикою уряду ПіС", щоб відвернути увагу від візового скандалу.

"На жаль, польський уряд зараз свідомо робить це на шкоду Україні", – підкреслив Лехте.

Напередодні польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії й тому не передає Києву своєї військової допомоги.

Після цього в польському уряді заявили, що Варшава наразі здійснює лише заздалегідь узгоджені поставки боєприпасів і озброєння, у тому числі за контрактами з Україною.