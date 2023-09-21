Немецкий депутат назвал "позором" заявление Моравецкого об оружии для Украины

Депутат немецкого Бундестага от Свободной демократической партии Ульрих Лехте резко раскритиковал заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Варшава сейчас не передает Киеву своей военной помощи.

Заявление Лехте приводит Welt, сообщает "Европейская правда".

Немецкий депутат обвинил Моравецкого в политическом маневрировании с целью заработать очки для партии "Право и справедливость" в текущей избирательной кампании в Польше.

"То, что Польша из всех стран, которая до сих пор была надежным партнером, прекращает военную поддержку Украины и сообщает об этом таким образом – это позор", – заявил Лехте.

Он считает, что таким образом Польша хочет оказать давление на Украину и ЕС, чтобы те нашли решение по импорту украинского зерна.

Также немецкий депутат называет это "предвыборной тактикой правительства ПиС", чтобы отвлечь внимание от визового скандала.

"К сожалению, польское правительство сейчас сознательно делает это в ущерб Украине", – подчеркнул Лехте.

Накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и поэтому не передает Киеву своей военной помощи.

После этого в польском правительстве заявили, что Варшава сейчас осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам с Украиной.