Чим небезпечний для польської влади візовий скандал за місяць до виборів
Вівторок, 19 вересня 2023, 17:35
У Польщі лише за місяць до парламентських виборів вибухнув мегагучний скандал, пов’язаний із нелегальним перевезенням мігрантів з країн Азії та Африки, в чому замішані найвищі органи державної влади Польщі.
Цей скандал має всі шанси стати "чорним лебедем" для польської влади, адже б’є прямо в серце її ідеології.
Замовчати його вже не вдасться, хіба що перебити інформаційно. Наприклад, ще підняти градус напруги у конфлікті з Україною.
Докладніше про скандал і його наслідки, у тому числі для нашої країни, – у статті експерта-міжнародника Станіслава Желіховського та редактора ЄвроПравди Юрія Панченка "Чорний лебідь" для польської влади: як візова афера може змінити результати виборів.
Польська громадськість дізналася про візовий скандал ще 1 вересня – усе почалося з повідомлень ЗМІ про те, що Центральне антикорупційне бюро (ЦАБ) завітало до Міністерства закордонних справ Польщі для розслідування питань корупції в рамках міжнародного розслідування щодо видачі робочих віз.
За наявними даними, у 2022 році приблизно 200 тис. іммігрантів через агенції тимчасового працевлаштування могли приїхати до Польщі (130 тис. з них походили з країн ісламського світу).
Втім, за візу іноземці мали заплатити близько $4-5 тис. А якщо вони походили з таких країн, як Бангладеш чи Пакистан, то суми були ще більшими – на чому, власне, й заробляли посередники.
При цьому, як виявилося, віцеміністр Польщі Пьотр Вавжик особисто давав розпорядження консулам видавати візи окремим групам осіб (що саме по собі є грубим порушенням).
Подробиці цих схем відверто вражають. Як повідомляє Dziennik Gazeta Prawna, Пьотр Вавжик щонайменше пів року давав усні пропозиції не перевіряти судимості неєвропейців, які зверталися за візами.
А декілька груп громадян Індії та Пакистану отримали польські візи на підставі запевнень Вавжика, що це знімальні групи з Боллівуда, які планують проводити у Польщі кінозйомки.
Щоправда, принаймні в одному випадку йшлося про реальну знімальну групу. Проте щодо інших виплили шокуючи дані.
14 вересня, коли візовий скандал набув широкого розголосу, Вавжик, який ніколи публічно не висловлювався з цього приводу, потрапив до лікарні.
Наступного дня, 15 вересня, МЗС Польщі повідомило, що у зв’язку зі скандалом розриває усі договори з компаніями, які надають послуги візового аутсорсингу. Окрім того, було анонсовано проведення перевірки в усіх консульських установах Польщі – а це щонайменше 94 консульських відділи польських посольств і 37 генеральних консульств.
Проте ці кроки вже не були здатні зупинити цей скандал.
І це не дивно. Адже нинішня польська влада роками будувала свої передвиборчі кампанії на антиміграційному посилі, лякаючи поляків сценами заворушень у західних країнах за участю іммігрантів з країн Африки та Азії.
Швидше за все, події ще матимуть продовження. І саме цього найбільше бояться у правлячій партії "Право і справедливість" (ПіС). Скандал може призвести до зниження підтримки партії Ярослава Качинського.
Тактика ігнорування владою масштабів цього скандалу не дає результатів. А тому у ПіС вирішили перебивати цей скандал іншими.
Проти опозиції було висунуто звинувачення – на світло витягли документи НАТО 12-річної давнини, де аналізувалися можливі дії у разі повномасштабного нападу Росії на Польщу. І в цих документах розглядалася можливість зайняти лінію оборони по річці Вісла, що означало б окупацію частини країни (нехай навіть і тимчасово – до прибуття союзницьких сил).
Найімовірніше, це не останній гучний скандал у Польщі.
Тут на руку ПіС грає зернова криза: відмова Єврокомісії від продовження мораторію, одностороння польська заборона та плани Києва оскаржити її у СОТ.
Усе це – можливість забити інформаційне тло, щоб відвернути увагу виборців від візового скандалу.
Навряд чи цей скандал напряму вдарить по українських громадянах у Польщі. Натомість ймовірність компромісного вирішення суперечок із Польщею у найближчий місяць падає ледь не до нуля.
Докладніше – у матеріалі Станіслава Желіховського та Юрія Панченка "Чорний лебідь" для польської влади: як візова афера може змінити результати виборів.