ЗМІ: заява Моравецького про зброю стала несподіванкою для МЗС Польщі

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, за даними журналістів, не узгодив озвучену позицію про зброю для України з МЗС Польщі.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Позицію прем’єра нібито не узгоджували з дипломатичним відомством перед тим, як заява пролунала. Дипломати чекають інструкцій від міністра закордонних справ Збігнева Рау, який зараз перебуває у США.

Кореспондент RMF в МЗС почув від представників відомства запевнення, що у Польщі продовжує роботу логістичний центр для постачання західної зброї Україні. Також вони нагадали, що Польща почала активно допомагати Україні на перших етапах війни, коли багато інших союзників ще обговорювали можливу допомогу.

Журналісти припускають, що Моравецький своєю заявою мав на увазі, що Польща вже віддала Україні ту зброю, яку могла віддати без створення ризиків для своєї обороноздатності. На попередніх етапах Варшава передала зброю загальною вартістю понад 3 млрд євро.

Видання зазначає, що зараз у Польщі виготовляються для України перші бойові машини Rosomak і самохідні мінометні установки Rak.

Нагадаємо, польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії і тому не передає Києву своєї військової допомоги.

Заява пролунала на тлі напруженості у відносинах Варшави та Києва, пов'язаної з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.

Після того у польському уряді уточнили, що Варшава наразі здійснює лише заздалегідь узгоджені поставки боєприпасів і озброєння, у тому числі за контрактами з Україною.