СМИ: заявление Моравецкого об оружии стало неожиданностью для МИД Польши

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, по данным журналистов, не согласовал озвученную позицию об оружии для Украины с МИД Польши.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Позицию премьера якобы не согласовывали с дипломатическим ведомством, перед тем как заявление прозвучало. Дипломаты ждут инструкций от министра иностранных дел Збигнева Рау, который сейчас находится в США.

Корреспондент RMF в МИД услышал от представителей ведомства заверения, что в Польше продолжает работу логистический центр для поставки западного оружия Украине. Также они напомнили, что Польша начала активно помогать Украине на первых этапах войны, когда многие другие союзники еще обсуждали возможную помощь.

Журналисты предполагают, что Моравецкий своим заявлением имел в виду, что Польша уже отдала Украине то оружие, которое могла отдать без создания рисков для своей обороноспособности. На предыдущих этапах Варшава передала оружие общей стоимостью более 3 млрд евро.

Издание отмечает, что сейчас в Польше изготавливаются для Украины первые боевые машины Rosomak и самоходные минометные установки Rak.

Напомним, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и поэтому не передает Киеву своей военной помощи.

Заявление прозвучало на фоне напряженности в отношениях Варшавы и Киева, связанной с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.

После того в польском правительстве уточнили, что Варшава пока осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам с Украиной.