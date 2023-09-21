Франція посилює контроль за кордоном з Італією через масове прибуття мігрантів

Франція посилить заходи контролю у департаменті Верхні Альпи, поблизу кордону з Італією, у зв’язку з посиленням напливу мігрантів до Італії, зокрема через острів Лампедуза.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен розпорядився відправити у Верхні Альпи на патрулювання понад 80 правоохоронців.

У Парижі очікують, що невдовзі цим шляхом до Франції можуть намагатися потрапити частина тих мігрантів, які останнім часом масово прибувають до Італії.

Посилений контроль зберігатимуть доти, доки цього вимагає ситуація.

За попередній тиждень на території департаменту відбулося 260 затримань, майже вдвічі більше, порівняно з ситуацією місяць тому.

Нагадаємо, нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала італійський острів Лампедуза, який став головними "воротами" до Європи для мігрантів, та оголосила про десятикроковий план урегулювання міграційної кризи.

Глава МВС Франції заявив, що Париж не готовий забрати до себе частину прибулих мігрантів, але хоче допомогти сусідам стримувати нелегальну міграцію.