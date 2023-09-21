Франция усиливает контроль за границей с Италией из-за массового прибытия мигрантов

Франция усилит меры контроля в департаменте Верхние Альпы, вблизи границы с Италией, в связи с усилением наплыва мигрантов в Италию, в частности через остров Лампедуза.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен распорядился отправить в Верхние Альпы на патрулирование более 80 правоохранителей.

В Париже ожидают, что вскоре этим путем во Францию могут пытаться попасть часть тех мигрантов, которые в последнее время массово прибывают в Италию.

Усиленный контроль будут сохранять до тех пор, пока этого требует ситуация.

За предыдущую неделю на территории департамента произошло 260 задержаний, почти вдвое больше по сравнению с ситуацией месяц назад.

Напомним, недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила итальянский остров Лампедуза, который стал главными "воротами" в Европу для мигрантов, и объявила о десятишаговом плане урегулирования миграционного кризиса.

Глава МВД Франции заявил, что Париж не готов забрать к себе часть прибывших мигрантов, но хочет помочь соседям сдерживать нелегальную миграцию.