Берлин ожидает дальнейших поставок оружия из Польши в Украину, несмотря на заявления Моравецкого
Правительство Германии ожидает продолжения поставок польской военной помощи в Украину, несмотря на заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
Как пишет "Европейская правда", об этом заявил в пятницу в Берлине представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт, которого цитирует Bild.
"Как федеральное правительство, мы уже исходим из того, что эта солидарность будет продолжаться со стороны Польши", – отметил Гебештрайт.
Германия также приветствовала "разъяснение", сделанное президентом Польши Анджеем Дудой относительно заявлений Моравецкого.
Ранее Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и поэтому не передает Киеву своей военной помощи.
Заявление прозвучало на фоне напряженности в отношениях Варшавы и Киева, связанной с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.
После того в польском правительстве уточнили, что Варшава пока осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам с Украиной.
Польский президент Анджей Дуда дополнительно уточнил, что слова Моравецкого были неправильно истолкованы.