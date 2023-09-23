Грузія попросила "Венеційку" оцінити її роботу за 12 вимогами для кандидатського статусу ЄС 

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі звернувся до президентки Венеційської комісії Клер Базі-Малорі з проханням дати оцінку діям Грузії щодо виконання 12 рекомендацій для отримання статусу кандидата на вступ в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Ехо Кавказу".

У його листі до президентки йдеться про те, що на підставі досягнутої з ЄС домовленості до Венеційської комісії надсилають законопроєкти, що були розглянуті парламентом Грузії для виконання 12 рекомендацій, а також – підготовлений урядом Грузії план дій для запобігання надмірному впливу інтересів.

Зокрема, до "Венеційки" надіслали такі документи: проєкт змін до Виборчого кодексу та регламенту парламенту; закон про Спеціальну слідчу службу; статті закону про захист персональних даних, що стосуються Служби захисту персональних даних; статті закону про боротьбу з корупцією, що стосуються Антикорупційного бюро; проєкт змін, які мають внести до закону про загальні суди; план дій із запобігання надмірному впливу інтересів у політичному, економічному та суспільному житті Грузії.

"Ппросимо підготувати правові міркування Венеційської комісії щодо зазначених питань", – зазначив Папуашвілі.

Як відомо, у червні 2022 року лідери ЄС ухвалили рішення визнати європейську перспективу Грузії, однак, на відміну від України та Молдови, статус кандидата буде надано країні лише після проведення комплексу реформ – 12 рекомендацій ЄК.

У жовтні Єврокомісія оприлюднить свою рекомендацію стосовно того, чи надавати Грузії кандидатський статус.

Між там, Папуашвілі раніше допустив, що для Грузії "є ймовірність несправедливого рішення" щодо статусу кандидата на вступ до ЄС.