Грузия попросила "Венецианку" оценить ее работу по 12 требованиям для кандидатского статуса ЕС

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обратился к президенту Венецианской комиссии Клэр Бази-Малори с просьбой дать оценку действиям Грузии по выполнению 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

В его письме к президенту говорится, что на основании достигнутой с ЕС договоренности в Венецианскую комиссию направляют законопроекты, которые были рассмотрены парламентом Грузии для выполнения 12 рекомендаций, а также – подготовленный правительством Грузии план действий для предотвращения чрезмерного влияния интересов.

В частности, в "Венецианку" прислали следующие документы: проект изменений в Избирательный кодекс и регламент парламента; закон о Специальной следственной службе; статьи закона о защите персональных данных, касающиеся Службы защиты персональных данных; статьи закона о борьбе с коррупцией, касающиеся Антикоррупционного бюро; проект изменений, которые должны внести в закон об общих судах; план действий по предотвращению чрезмерного влияния интересов в политической, экономической и общественной жизни Грузии.

"Просим подготовить правовые соображения Венецианской комиссии по указанным вопросам", – отметил Папуашвили.

Как известно, в июне 2022 года лидеры ЕС приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет предоставлен стране только после проведения комплекса реформ – 12 рекомендаций ЕК.

В октябре Еврокомиссия обнародует свою рекомендацию относительно того, предоставлять ли Грузии кандидатский статус.

Между тем, Папуашвили ранее допустил, что для Грузии "есть вероятность несправедливого решения" относительно статуса кандидата на вступление в ЕС.