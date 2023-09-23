Додон вперше за півтора року виїхав з Молдови і спустився в шахту
Субота, 23 вересня 2023, 17:32
Експрезидент Молдови Ігор Додон, який не покидав країну тривалий час через домашній арешт, повідомив 23 вересня, що перебуває у Румунії.
Про це повідомляє "Європейська правда"
Додон опублікував у Facebook фото зі своїм сином, відзначивши, що нарешті вони "дісталися соляних шахт у Румунії". Соляна шахта розташована в румунському місті Прайд.
Раніше Додон повідомляв, що залишить країну на кілька днів.
"Через 480 днів уперше виїжджаю із країни. Але повернуся за 2-3 дні. Попереду важлива політична боротьба та насичена виборча кампанія", – писав Додон на своїй Facebook-сторінці напередодні.
14 вересня 2023 року Вища судова палата дозволила Додону, звинуваченому, серед іншого, в корупції, залишати Молдову.
Додон перебував під домашнім арештом з 26 травня 2022 року у зв’язку з так званою справою про "кульок".
Додон також є фігурантом ще однієї кримінальної справи – про отримання фіктивної медичної довідки, на основі якої просив виїзду до Румунії для лікування сина.
Детальніше про переслідування Додона читайте у статті Зрада президента: як Молдова дійшла до арешту Додона та що це змінить у відносинах з РФ