Додон впервые за полтора года выехал из Молдовы и спустился в шахту

Экс-президент Молдовы Игорь Додон, не покидавший страну длительное время из-за домашнего ареста, сообщил 23 сентября, что находится в Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда"

Додон опубликовал в Facebook фото со своим сыном, отметив, что наконец-то они "достались соляным шахтам в Румынии". Соляная шахта находится в румынском городе Прайд.

Ранее Додон сообщал, что покинет страну на несколько дней.

"Через 480 дней впервые уезжаю из страны. Но вернусь за 2-3 дня. Впереди важна политическая борьба и насыщенная избирательная кампания", – писал Додон на своей Facebook-странице накануне.

14 сентября 2023 года Высшая судебная палата разрешила Додону, обвиняемому среди прочего в коррупции, покидать Молдову.

Додон находился под домашним арестом с 26 мая 2022 года в связи с так называемым делом о "кульке".

Додон также является фигурантом еще одного уголовного дела о получении фиктивной медицинской справки, на основе которой просил выезда в Румынию для лечения сына.

Подробнее о преследовании Додона читайте в статье Предательство президента: как Молдова дошла до ареста Додона и что это изменит в отношениях с РФ