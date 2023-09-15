Суд у Молдові дозволив Додону виїжджати за кордон

Вища судова палата Молдови 14 вересня дозволила виїжджати за кордон експрезиденту Ігорю Додону, обвинуваченому в корупції, організації та отриманні фінансування політичної партії від "злочинної організації".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Суд відхилив клопотання прокурора, який вимагав продовжити заборону на виїзд із країни ще на 60 днів, але зобов'язала Додона бути присутнім на засіданнях суду.

Додон заявив, що не має наміру ховатися від слідства, але хотів би виїхати за кордон на кілька днів із сім'єю.

"За півтора року я провів під домашнім арештом 180 днів, заборона на виїзд із країни діяла 300 днів. Сьогодні ці обмеження зняли. Вважаю це рішення правильним, але запізнілим", – заявив Додон.

Додон перебуває під підпискою про невиїзд, тож йому потрібен дозвіл суду, щоб вирушити за кордон.

Ще 19 січня Додон і його адвокати на судовому засіданні подали прохання дозволити Додону виїхати до Румунії, де його неповнолітній син мав пройти постковідну реабілітацію.

Експрезидент надав суду направлення лікаря. Після цього Вища судова палата дозволила йому покинути Молдову з 28 січня до 5 лютого, щоб супроводжувати неповнолітнього сина на лікування до Румунії.

Прокурори провели обшук і з'ясували, що лікар, який виписав направлення синові Додона на проходження реабілітації, не знайомий із пацієнтом. Він заявив, що підписав направлення на прохання своєї колеги, дружини муніципального радника від Партії соціалістів Додона.

Прокуратура направила клопотання до Вищої судової палати з вимогою помістити Додона під домашній арешт і заборонити залишати країну. Пізніше Додон відмовився від поїздки в Румунію, тому що його дружині заборонили залишати країну, а також через тиск на лікарів, які рекомендували цю поїздку, як пояснив експрезидент.

Нагадаємо, Додон перебував під домашнім арештом з 26 травня 2022 року у зв’язку з так званою справою про "кульок". Вона отримала назву за відеозаписом, на якому видно, як Додон отримує чорний пакет від колишнього "володаря Молдови", олігарха й екслідера Демпартії Влада Плахотнюка. Експрезидента вже відпустили з-під домашнього арешту, проте він залишається під судовим контролем.

Пізніше Додон став фігурантом ще однієї кримінальної справи – про отримання фіктивної медичної довідки, на основі якої просив виїзду до Румунії для лікування сина.

Детальніше про переслідування Додона читайте у статті Зрада президента: як Молдова дійшла до арешту Додона та що це змінить у відносинах з РФ