У Німеччині тисячі людей вийшли на демонстрації за кращу систему освіти

Тисячі людей по всій Німеччині вийшли у суботу на загальнонаціональний "День протесту за освіту", вимагаючи змін в освітній політиці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

За даними організаторів, до другої половини дня на вулиці по всій Німеччині вийшли понад 15 тисяч людей. Демонстрацію скликав альянс, що складається з профспілок, освітніх асоціацій, а також представників батьків та учнів.

DPA

DPA

Учасники демонстрації виступали за інклюзивні, а також доступні школи та дитячі садки, в яких по всій країні не вистачає сотень тисяч місць.

"Німеччина стикається з однією з найсерйозніших освітніх криз з часів заснування ФРН", – йдеться на сайті організації, що скликала акції.

Альянс вимагає створення спеціального фонду для освіти в розмірі щонайменше 100 млрд євро для інвестицій в дитячі садки і школи.

Він також закликає укласти договір, який зобов'яже всі федеральні землі готувати достатню кількість вчителів, а також розробити план залучення достатньої кількості висококваліфікованих фахівців з догляду за дітьми.

Раніше повідомлялося, що німці дедалі більше незадоволені якістю освіти у своїй країні, свідчать дані двох окремих досліджень.

Наприкінці червня повідомлялося, що кількість українських школярів у Німеччині з початку 2023 року зросла на понад 10 тисяч.