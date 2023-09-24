В Германии тысячи людей вышли на демонстрации за лучшую систему образования

Тысячи людей по всей Германии вышли в субботу на общенациональный "День протеста за образование", требуя изменений в образовательной политике.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

По данным организаторов, ко второй половине дня на улицы по всей Германии вышли более 15 тысяч человек. Демонстрацию созвал альянс, состоящий из профсоюзов, образовательных ассоциаций, а также представителей родителей и учеников.

DPA

DPA

Участники демонстрации выступали за инклюзивные, а также доступные школы и детские сады, в которых по всей стране не хватает сотен тысяч мест.

"Германия сталкивается с одним из самых серьезных образовательных кризисов со времен основания ФРГ", – говорится на сайте организации, созвавшей акции.

Альянс требует создания специального фонда для образования в размере не менее 100 млрд евро для инвестиций в детские сады и школы.

Он также призывает заключить договор, который обяжет все федеральные земли готовить достаточное количество учителей, а также разработать план привлечения достаточного количества высококвалифицированных специалистов по уходу за детьми.

Ранее сообщалось, что немцы все больше недовольны качеством образования в своей стране, свидетельствуют данные двух отдельных исследований.

В конце июня сообщалось, что количество украинских школьников в Германии с начала 2023 года выросло более чем на 10 тысяч.