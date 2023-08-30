Дослідження: Німці невдоволені якістю шкільної освіти

Німці дедалі більше незадоволені якістю освіти у своїй країні, свідчать дані двох окремих досліджень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Зокрема, опитування Мюнхенського інституту економічних досліджень Ifo свідчить про рекордно низькі рейтинги схвалення освітніх систем у федеральних землях Німеччини.

У Німеччині вчителі оцінюють своїх учнів за шкалою від 1 до 6, де 1 – найвища оцінка. Опитування Ifo показало, що лише 27% респондентів оцінили освітню систему своєї землі на 1 або 2. Це значне падіння порівняно з аналогічним дослідженням, проведеним у 2014 році, коли 38% учасників опитування були готові поставити дві найвищі оцінки.

Майже чотири з п'яти респондентів вважають, що пандемія COVID-19 негативно вплинула на освіту. Переважна більшість респондентів вказала, що найсерйознішими проблемами, з якими стикаються німецькі школи, є нестача вчителів, брак коштів та системна інертність.

Тим часом дослідження INSM попередило про зростання кількості учнів, які відчувають труднощі в освітній системі країни.

Дослідження зафіксувало падіння рівня розуміння серед учнів четвертих класів після проведених тестів з читання та аудіювання. Особливо воно помітне серед дітей з малоосвічених сімей та дітей мігрантів.

Німецький економічний інститут закликав до більшої підтримки дітей, які відчувають труднощі, особливо з вивченням німецької мови, і запропонував заходи, що включають більшу автономію шкіл і більш якісні варіанти навчання впродовж повного дня.

Голова аналітичного центру INSM Торстен Альслебен також закликав до обов'язкового дошкільного навчання для всіх, хто не знає або погано знає німецьку мову.

Наприкінці червня повідомлялося, що кількість українських школярів у Німеччині з початку 2023 року зросла на понад 10 тисяч.

А у Литві з нового навчального року українські діти зі статусом тимчасового захисту будуть навчатися в одних класах і групах разом з литовськими однолітками.