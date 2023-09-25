Дуда виступив за передачу Україні старої польської військової техніки після заміни її на нову

Президент Польщі Анджей Дуда підтримав передачу Україні старого військового обладнання після того, як відбудеться його заміна на нове.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю виданню Super Express.

Дуда згадав заяву прем’єра Польщі Матеуша Моравецького про те, що його країна наразі не передає Україні озброєння.

"Я сприйняв заяву прем'єр-міністра зовсім інакше. Можливо, тому, що я сам нещодавно розмовляв з ним, серед іншого, про передачу техніки Україні. Ми обидва сказали, що не може бути й мови про передачу нової техніки, яку ми зараз купуємо, наприклад, гаубиць К2 або танків К9", – сказав він.

Дуда наголосив, що це обладнання має служити для посилення польської армії.

"Ми витрачаємо мільярди не для того, щоб раптом її віддати. Але це не означає, що ми взагалі не будемо передавати зброю Україні. Коли старе обладнання замінюється на сучасне, я не бачу проблеми в тому, щоб передати його українцям", – сказав він.

Через це, за його словами, не варто робити поспішних висновків.

"Потрібно взяти свої емоції під контроль, адже пам'ятаймо, хто найбільше виграє, якщо шляхи Польщі та України розійдуться. Наслідки можуть бути трагічними", – заявив Дуда.

Нагадаємо, минулого тижня польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії і тому не передає Києву своєї військової допомоги.

Заява пролунала на тлі напруженості у відносинах Варшави та Києва, пов'язаної з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.

Після того у польському уряді уточнили, що Варшава наразі здійснює лише заздалегідь узгоджені поставки боєприпасів і озброєння, у тому числі за контрактами з Україною.

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати звернулись до Польщі по роз’яснення слів Моравецького щодо зброї.