Дуда выступил за передачу Украине старой польской военной техники после замены ее на новую

Президент Польши Анджей Дуда поддержал передачу Украине старого военного оборудования после того как произойдет его замена на новое.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью изданию Super Express.

Дуда вспомнил заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого о том, что его страна пока не передает Украине вооружение.

"Я воспринял заявление премьер-министра совсем иначе. Возможно, потому, что я сам недавно разговаривал с ним, среди прочего, о передаче техники Украине. Мы оба сказали, что не может быть и речи о передаче новой техники, которую мы сейчас покупаем, например, гаубиц К2 или танков К9", – сказал он.

Дуда подчеркнул, что это оборудование должно служить для усиления польской армии.

"Мы тратим миллиарды не для того, чтобы вдруг ее отдать. Но это не значит, что мы вообще не будем передавать оружие Украине. Когда старое оборудование заменяется на современное, я не вижу проблемы в том, чтобы передать его украинцам", – сказал он.

Из-за этого, по его словам, не стоит делать поспешных выводов.

"Нужно взять свои эмоции под контроль, ведь помните, кто больше всего выиграет, если пути Польши и Украины разойдутся. Последствия могут быть трагическими", – заявил Дуда.

Напомним, на прошлой неделе польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и поэтому не передает Киеву своей военной помощи.

Заявление прозвучало на фоне напряженности в отношениях Варшавы и Киева, связанной с односторонними польскими ограничениями на украинскую сельскохозяйственную продукцию и ответными действиями Украины.

После того в польском правительстве уточнили, что Варшава пока осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам с Украиной.

Позже стало известно, что Соединенные Штаты обратились к Польше за разъяснением слов Моравецкого по оружию.