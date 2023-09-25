Лідер виборчої кампанії в Словаччині: Займатися вступом України до ЄС зараз "ілюзорно"

Колишній прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, чия партія Smer-SD лідирує перед позачерговими парламентськими виборами, вважає вступ України до Європейського Союзу віддаленою перспективою через війну, корупцію та недоліки демократії.

Про це Фіцо сказав у письмовому коментарі агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами словацького експрем’єра, займатись питанням вступу України в ЄС в той час, як на її території ведеться повномасштабна війна, "ілюзорно".

"У майбутньому ми можемо уявити, що Україна матиме максимально тісну співпрацю з Європейським Союзом, зокрема й членство. Але для цього вона повинна виконати умови, які виконали всі інші країни, що прагнуть членства", – додав Фіцо.

Політик також стверджує, що Україна належить до "найбільш корумпованих країн світу", а її режим правління "далекий від демократичних стандартів".

Він також заявив, що за його прем’єрства Словаччина накладе вето на членство України в Північноатлантичному альянсі через протидію Росії, тому що "ми не хочемо Третьої світової війни".

Водночас Фіцо прямо не відповів на питання, чи підтримує відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу цього року, що є політичною метою Києва.

Майже всі соціологічні опитування прогнозують, що партія Роберта Фіцо Smer-SD посяде перше місце на дострокових парламентських виборах, отримавши близько 20% голосів. Після цього Фіцо потребуватиме підтримки інших партій, щоб сформувати уряд.

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