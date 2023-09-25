Лидер избирательной кампании в Словакии: Заниматься вступлением Украины в ЕС сейчас "иллюзорно"

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чья партия Smer-SD лидирует перед внеочередными парламентскими выборами, считает вступление Украины в Европейский Союз отдаленной перспективой из-за войны, коррупции и недостатков демократии.

Об этом Фицо сказал в письменном комментарии агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам словацкого экс-премьера, заниматься вопросом вступления Украины в ЕС в то время, как на ее территории ведется полномасштабная война, "иллюзорно".

"В будущем мы можем представить, что Украина будет иметь максимально тесное сотрудничество с Европейским Союзом, в том числе и членство. Но для этого она должна выполнить условия, которые выполнили все другие страны, стремящиеся к членству", – добавил Фицо.

Политик также утверждает, что Украина относится к "наиболее коррумпированным странам мира", а ее режим правления "далек от демократических стандартов".

Он также заявил, что при его премьерстве Словакия наложит вето на членство Украины в Североатлантическом альянсе из-за противодействия России, потому что "мы не хотим Третьей мировой войны".

В то же время Фицо прямо не ответил на вопрос, поддерживает ли открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз в этом году, что является политической целью Киева.

Почти все социологические опросы прогнозируют, что партия Роберта Фицо Smer-SD займет первое место на досрочных парламентских выборах, получив около 20% голосов. После этого Фицо потребуется поддержка других партий, чтобы сформировать правительство.

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