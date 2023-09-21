Вибори у Словаччині: лідирує антиукраїнська сила, та жодна партія не матиме більшості

Словацька опозиційна партія Smer-SD на чолі з колишнім прем'єр-міністром Робертом Фіцо, дещо збільшила свою перевагу над ліберальною партією "Прогресивна Словаччина" напередодні виборів 30 вересня.

Про це свідчить останнє опитування агентства IPSOS, опубліковане у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Опитування, проведене для новинного веб-сайту pravda.sk з 15 по 19 вересня, показало підтримку Smer-SD на рівні 20,3% проти 17,2% у "Прогресивної Словаччини".

Це опитування показало збільшення переваги Smer-SD на 0,3 процентного пункта у порівнянні з попереднім опитуванням у серпні.

Фіцо – колишній прем'єр-міністр, який пішов у відставку у 2018 році після вбивства журналіста Яна Куцяка, що спричинило масові протести. Він прагне повернутися до влади, обіцяючи захищати національні інтереси, припинити військову підтримку України та виступає проти будь-яких санкцій проти Росії, які можуть зашкодити Словаччині.

Лідер партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка попередив, що ці зміни можуть підштовхнути Словаччину до ізоляції, і пообіцяв підтримувати Україну в її боротьбі з російським вторгненням разом з партнерами по ЄС і НАТО.

Опитування IPSOS показало, що жодна партія не отримає більшості, а вісім партій – від ліберальних до проросійських націоналістів – можуть отримати місця в парламенті.

Згідно з опитуванням, партія HLAS ("Голос") на чолі з колишнім прем'єр-міністром і ексчленом Smer-SD Пітером Пеллегріні посідає тверде третє місце. Пеллегріні наразі не вказав, в який бік він може схилитися при створенні коаліції після вересневого голосування.

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