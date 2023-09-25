Польща офіційно підтвердила наміри повернути контроль на кордоні зі Словаччиною

Польща має намір повернути контроль на кордоні зі Словаччиною через наплив мігрантів.

Про це заявив прем`єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

"Я доручив міністру внутрішніх справ (Маріушу Камінському – ред.) запровадити там контроль за тими автобусами, автобусами, автомобілями, автобусами, які підозрюються у перевезенні мігрантів", – зазначив він.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер розповів, що рішення щодо посилення контролю на польсько-словацькому кордоні буде ухвалено найближчим часом.

"У зв'язку з інформацією про те, що нелегальні мігранти в'їжджають до Польщі через Словаччину балканським маршрутом, ми близькі до прийняття рішення про посилення контролю на кордоні зі Словаччиною", – сказав він.

Речник уряду підкреслив, що хоча наразі йдеться про запровадження контролю на кордоні зі Словаччиною, в майбутньому такі ж заходи можуть бути застосовані і на кордоні з Німеччиною.

Той факт, що рішення ще не прийнято, речник уряду пояснив бажанням проконсультуватися з країнами, яких воно стосуватиметься. Однак він підкреслив, що остаточне рішення буде повністю суверенним.

Раніше стало відомо, що у Польщі не виключають тимчасового відновлення прикордонного контролю на кордоні зі Словаччиною та Чехією, якщо кількість нелегалів зростатиме.

З найбільшим міграційним тиском у ЄС наразі зіткнулася Італія – її найпівденніший острів Лампедуза через наближеність до берегів Тунісу став пріоритетним пунктом призначення для людей, які шукають способи попросити притулку у ЄС.