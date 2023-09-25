Польша официально подтвердила намерения вернуть контроль на границе со Словакией

Польша намерена вернуть контроль на границе со Словакией из-за наплыва мигрантов.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

"Я поручил министру внутренних дел (Мариушу Каминскому – ред.) ввести там контроль за теми автобусами, автобусами, автомобилями, автобусами, которые подозреваются в перевозке мигрантов", – отметил он.

Представитель польского правительства Петр Мюллер рассказал, что решение об усилении контроля на польско-словацкой границе будет принято в ближайшее время.

"В связи с информацией о том, что нелегальные мигранты въезжают в Польшу через Словакию по балканскому маршруту, мы близки к принятию решения об усилении контроля на границе со Словакией", – сказал он.

Представитель правительства подчеркнул, что хотя сейчас речь идет о введении контроля на границе со Словакией, в будущем такие же меры могут быть применены и на границе с Германией.

Тот факт, что решение еще не принято, представитель правительства объяснил желанием проконсультироваться со странами, которых оно будет касаться. Однако он подчеркнул, что окончательное решение будет полностью суверенным.

Ранее стало известно, что в Польше не исключают временного восстановления пограничного контроля на границе со Словакией и Чехией, если количество нелегалов будет расти.

С наибольшим миграционным давлением в ЕС сейчас столкнулась Италия – ее самый южный остров Лампедуза из-за близости к берегам Туниса стал приоритетным пунктом назначения для людей, которые ищут способы попросить убежища в ЕС.