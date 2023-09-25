Польща не виключає повернення контролю на кордоні з Чехією і Словаччиною через мігрантів

Якщо кількість іноземців, які нелегально перетинають польський кордон зі Словаччиною та Чехією, зростатиме, як і раніше, у Польщі не виключають тимчасового відновлення прикордонного контролю на цій ділянці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Як зазначають представники відповідних польських служб – це крайній захід, якщо інші заходи не допоможуть.

Наразі прикордонники збільшують кількість патрулів на дорогах, що ведуть від кордону зі Словаччиною та Чехією. Є також сподівання, що служби Словаччини і Чехії активніше контролюватимуть пересування іноземців на територіях своїх країн.

Цього року біля південного кордону Польщі було затримано близько 600 іноземців, які не мали дозволу на в'їзд до країни, порівняно зі 122 торік.

Крім того, майже 500 мігрантів, які в'їхали до Польщі з Чехії та Словаччини, були затримані цього року біля німецького кордону.

І є також дані, що показують динаміку: у січні було затримано 30 іноземців, у березні – 34, у серпні – 206, а до середини вересня – вже 150.

Очікують, що до кінця тижня буде прийнято рішення про те, чи будуть чехи відновлювати контроль на деяких прикордонних переходах, в тому числі на кордоні з Польщею, повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан. Це пов'язано з напливом нелегальних іммігрантів на так званому балканському маршруті.

Міністр внутрішніх справ Чехії підтвердив, що переговори з Німеччиною про запровадження короткострокового постійного прикордонного контролю просуваються. Не виключено, що прикордонники знову з'являться на чесько-словацькому кордоні, як це було до лютого цього року, а також на чесько-німецькому і чесько-польському кордонах.

Словацькі політики Роберт Фіцо з партії SMER, яка лідирує в передвиборчих опитуваннях, і Борис Коллар з партії "Ми – сім'я" вже оголосили, що хотіли б відновити контроль на словацько-угорському кордоні. Словацька поліція скаржиться, що для охорони цього кордону їм знадобиться 110 000 офіцерів і солдатів.

Нагадаємо, Олаф Шольц під час одного з останніх публічних виступів на події його партії у Нюрнберзі закликав до більшого контролю за міграцією, тому що кількість біженців, які прибувають до Німеччини, стрімко зростає.

У цьому контексті він згадав польський візовий скандал та зазначив, що прибулі до Польщі шукачі притулку мають реєструватися там, а не прямувати до Німеччини.

Ці слова викликали різку реакцію Варшави.

З найбільшим міграційним тиском у ЄС наразі зіткнулася Італія – її найпівденніший острів Лампедуза через наближеність до берегів Тунісу став пріоритетним пунктом призначення для людей, які шукають способи попросити притулку у ЄС.