У Німеччині кажуть про готовність взяти на себе провідну військову роль у країнах Балтії

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус запевнив країни Балтії у солідарності та допомозі Німеччини на тлі агресивної війни Росії проти України.

Про це він сказав на початку свого візиту до Латвії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

"Ми стоїмо поруч з вами. Німеччина готова взяти на себе провідну військову роль у країнах Балтії", – заявив Пісторіус на зустрічі зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом.

Пісторіус здійснює триденний візит до країн Балтії. У вівторок німецька делегація продовжить свій візит до Естонії, де відбудеться щорічна Балтійська конференція з питань оборони (ABCD).

Німеччина значно розширила свою військову присутність у країнах Балтії після того, як Росія розпочала війну проти України.

Найбільш інтенсивно Берлін співпрацює з Литвою, де німецький уряд планує в майбутньому розмістити боєздатну бригаду Бундесверу.

Раніше стало відомо, що Латвія та Естонія підписали контракт на придбання системи протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T з німецькою компанією Diehl Defence.