В Германии говорят о готовности взять на себя ведущую военную роль в странах Балтии

Немецкий министр обороны Борис Писториус заверил страны Балтии в солидарности и помощи Германии на фоне агрессивной войны России против Украины.

Об этом он сказал в начале своего визита в Латвию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

"Мы стоим рядом с вами. Германия готова взять на себя ведущую военную роль в странах Балтии", – заявил Писториус на встрече со своим латвийским коллегой Андрисом Спрудсом.

Писториус совершает трехдневный визит в страны Балтии. Во вторник немецкая делегация продолжит свой визит в Эстонию, где состоится ежегодная Балтийская конференция по вопросам обороны (ABCD).

Германия значительно расширила свое военное присутствие в странах Балтии после того, как Россия начала войну против Украины.

Наиболее интенсивно Берлин сотрудничает с Литвой, где немецкое правительство планирует в будущем разместить боеспособную бригаду Бундесвера.

Ранее стало известно, что Латвия и Эстония подписали контракт на приобретение системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T с немецкой компанией Diehl Defence.