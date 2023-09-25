В Германии говорят о готовности взять на себя ведущую военную роль в странах Балтии
Немецкий министр обороны Борис Писториус заверил страны Балтии в солидарности и помощи Германии на фоне агрессивной войны России против Украины.
Об этом он сказал в начале своего визита в Латвию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.
"Мы стоим рядом с вами. Германия готова взять на себя ведущую военную роль в странах Балтии", – заявил Писториус на встрече со своим латвийским коллегой Андрисом Спрудсом.
Писториус совершает трехдневный визит в страны Балтии. Во вторник немецкая делегация продолжит свой визит в Эстонию, где состоится ежегодная Балтийская конференция по вопросам обороны (ABCD).
Германия значительно расширила свое военное присутствие в странах Балтии после того, как Россия начала войну против Украины.
Наиболее интенсивно Берлин сотрудничает с Литвой, где немецкое правительство планирует в будущем разместить боеспособную бригаду Бундесвера.
Ранее стало известно, что Латвия и Эстония подписали контракт на приобретение системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T с немецкой компанией Diehl Defence.