Німеччина озвучила терміни розгортання своєї бригади в Литві

Німеччина почне розгортання елементів своєї бригади, яка базуватиметься в Литві, на початку наступного року.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив у понеділок генеральний інспектор Бундесверу, генерал Карстен Бреєр, його цитує LRT.

"Ми матимемо нашу дорожню карту до кінця цього кварталу. Вона дуже чітка, і я переконаний, що до початку 2024 року ми перейдемо до фази імплементації", – сказав Бреєр на пресконференції у Вільнюсі в понеділок.

Генерал також зазначив, що основне рішення про постійне розміщення бригади в Литві "було ухвалене вісім тижнів тому".

"Немає жодного шаблону, як це зробити, тому нам справді потрібно заглибитися, нам справді потрібно зробити це з нуля", – сказав він.

Німеччина очолює багатонаціональний батальйон НАТО, розгорнутий в Литві, з 2017 року

Раніше Берлін висловлював очікування, що план розгортання бригади в Литві буде готовий до четвертого кварталу цього року.

"Одне можна сказати напевно: розгортання бригади буде максимально гнучко вписуватися в оборонні плани НАТО. Бригада є частиною моделі збройних сил НАТО", – сказав Бреєр.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну лідери Литви та Німеччини ухвалили спільне комюніке про розгортання німецької бригади в Литві.

Однак пізніше з'ясувалося, що країни займають різні позиції з цього питання: Вільнюс хотів постійної дислокації, в той час як Берлін заявляв, що в балтійській країні буде розміщена лише частина сил.

Напередодні саміту НАТО у липні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус несподівано заявив, що бригада буде повністю розгорнута в Литві.