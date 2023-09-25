Польща підписала з Lockheed Martin угоду про закупівлю вертольотів Apache

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту до США підписав угоду з американським збройовим концерном Lockheed Martin на закупівлю вертольотів Apache для польської армії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Угода між Польщею та Lockheed Martin передбачає закупівлю вертольотів Apache, а також створення центру їхнього обслуговування на базі заводу WZL-1 у польському місті Бидгощ на півночі країни.

"Незабаром Польща матиме 96 Apache. Це буде найбільший парк цих вертольотів за межами США", – сказав Блащак під час підписання угоди на заводі Boeing поблизу міста Фенікс, штат Аризона, де виробляються вертольоти.

Minister @mblaszczak: 8 śmigłowców #apache z zasobów armii USA 🇺🇸trafi już w przyszłym roku do Polski🇵🇱. W tej chwili trwa szkolenie żołnierzy #WojskoPolskie. Chcemy, aby jak najszybciej umowa na zakup #apache została sfinalizowana. pic.twitter.com/Moglv1s6D5 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 25, 2023

Він написав у соцмережі Twitter (X), що перші Apache очікуються у Війську Польському вже у 2024 році.

AH-64 Apache – це основний ударний вертоліт, що перебуває на озброєнні армії США із середини 1980-х років, розрахований на екіпаж із двох людей. Він оснащений 30-мм кулеметом і чотирма вузлами підвіски зброї – як правило, вже згаданих Hellfire чи некерованих ракет Hydra 70.

Польща минулого року висловила бажання придбати 96 гелікоптерів AH-64 Apache. Цьогоріч їхній продаж, відповідно до процедури, схвалили Державний департамент і Конгрес США.

Раніше Блащак казав, що початково США передадуть Польщі зі своїх запасів вісім гелікоптерів.