Конгрес США схвалив продаж Польщі 96 вертольотів Apache

Польський міністр оборони Маріуш Блащак повідомив про згоду Конгресу США на продаж Польщі 96 бойових вертольотів Apache з радарами і озброєнням.

Про це повідомляє "Європейська правда".

До завершення процедур закупівлі і доставки армія США надасть Польщі гелікоптери із власних ресурсів.

"Ми отримали дозвіл Конгресу США на продаж Польщі 96 гелікоптерів Apache з радарами та озброєнням! Зараз ми розпочинаємо переговори про ціну. До завершення процедур і доставки придбаних гелікоптерів до Польщі, армія США забезпечить нас Apache з власних ресурсів", – написав Блащак у Twitter.

Mamy zgodę Kongresu USA na sprzedaż Polsce 96 szt. śmigłowców Apache wraz z radarami i uzbrojeniem! Teraz przystępujemy do negocjacji cenowych. Do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców, armia USA udostępni nam Apache z własnych zasobów. pic.twitter.com/WtTDTmPfAf