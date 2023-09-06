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Конгрес США схвалив продаж Польщі 96 вертольотів Apache

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Середа, 6 вересня 2023, 13:55

Польський міністр оборони Маріуш Блащак повідомив про згоду Конгресу США на продаж Польщі 96 бойових вертольотів Apache з радарами і озброєнням.

Про це повідомляє "Європейська правда".

До завершення процедур закупівлі і доставки армія США надасть Польщі гелікоптери із власних ресурсів.

"Ми отримали дозвіл Конгресу США на продаж Польщі 96 гелікоптерів Apache з радарами та озброєнням! Зараз ми розпочинаємо переговори про ціну. До завершення процедур і доставки придбаних гелікоптерів до Польщі, армія США забезпечить нас Apache з власних ресурсів", – написав Блащак у  Twitter.

Перед цим продаж Польщі вертольотів схвалив Держдеп.

Раніше Блащак казав, що початково США передадуть Польщі зі своїх запасів вісім гелікоптерів.  

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Польща Зброя ЗСУ США