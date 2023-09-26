У Румунії стали свідками нової атаки РФ дронами на кордоні з Україною

Мешканці румунського міста Ісакча повіту Тульча стали свідками нової російської атаки дронами паромної переправи через Дунай між українською Орлівкою та їхнім містом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Свобода".

У мережі з'явилося відео з падінням безпілотника біля румунської території в Орлівці, що зняв свідок, який перебував на українському березі.

На кадрах, офіційно не підтверджених румунською владою, можна почути, як чоловік кричить своїм колегам на баржі якнайшвидше залишити український порт.

"Біжіть, він йде сюди! Ось де він впав, прямо на митницю!" – каже працівник одразу після того, як в районі порту Орлівка розбився дрон.

У вівторок вранці берегова охорона в Румунії оголосила, що рух через прикордонний пункт пропуску "Ісакча" закритий через обстріли української території.

Російські окупанти уночі 26 вересня завдали ударів по припортовій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого пошкоджені будівля пункту пропуску, склади, три десятки вантажівок, згоріли шість фур та поранені два водії.

Нагадаємо, 13 вересня у прикордонному з Україною жудці (повіті) Тульча в Румунії знайшли нові уламки, схожі на фрагменти безпілотника, цього разу за 14 кілометрів від кордону.

У четвер, 14 вересня, Міністерство національної оборони Румунії розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною.

Також цього тижня почали будувати укриття у селі Плауру, що навпроти українського Ізмаїла, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм.