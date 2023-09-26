В Румынии стали свидетелями новой атаки РФ дронами на границе с Украиной

Жители румынского города Исакча уезда Тульча стали свидетелями новой российской атаки дронами на паромную переправу через Дунай между украинской Орловкой и их городом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Свобода".

В сети появилось видео с падением беспилотника неподалеку от румынской территории в Орловке, которое снял свидетель, находившийся на украинском берегу.

На кадрах, официально не подтвержденных румынскими властями, можно услышать, как мужчина кричит коллегам на барже, чтобы они как можно быстрее покидали украинский порт.

"Бегите, он идет сюда! Вот где он упал, прямо на таможню!" – говорит он сразу после того, как в районе порта Орловка разбился дрон.

Во вторник утром береговая охрана в Румынии объявила, что движение через пограничный пункт пропуска "Исакча" закрыто из-за обстрелов украинской территории.

Российские оккупанты ночью 26 сентября нанесли удары по припортовой инфраструктуре Одесской области, в результате чего повреждены здание пункта пропуска, склады, три десятка грузовиков, сгорели шесть фур и ранены два водителя.

Напомним, после нескольких случаев падения обломков дронов РФ на румынскую территорию 14 сентября Министерство национальной обороны Румынии расширило зону запрета полетов у границы с Украиной.

Тогда же начали строить укрытия в приграничных с Украиной районах, а жители получили первые оповещения о тревоге во время очередной воздушной атаки РФ на украинские порты над Дунаем.