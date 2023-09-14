Румунія ще більше обмежила польоти біля кордону з Україною після падінь уламків дронів

Міністерство національної оборони Румунії в четвер спільно з Міністерством транспорту та інфраструктури оголосило про додаткові обмеження польотів у повітряному просторі, прилеглому до кордону з Україною.

Про це йдеться в заяві румунського оборонного відомства, яку цитує "Європейська правда".

Обмеження почали діяти з 13 вересня й стосуються регіону Північна Добруджа між містами Суліна та Галац й охоплюватимуть територію на відстані 20-30 кілометрів від румунсько-українського кордону до висоти 4000 метрів.

У визначеній зоні повітряного простору Румунії заборонені польоти будь-яких пілотованих або безпілотних літальних апаратів, окрім як державних повітряних суден.

Міноборони Румунії нагадало, що обмеження польотів у повітряному просторі, прилеглому до всього кордону з Україною, запровадили ще з травня 2022 року, але тоді вони поширювались на глибину 8 кілометрів і висоту до 1000 метрів.

"В умовах активізації російських атак на українські порти на Дунаї розширення обмежень необхідне для забезпечення більш ефективного моніторингу та контролю за використанням повітряного простору", – додають у відомстві.

Протягом серпня в Румунії тричі виявляли уламки дронів – ймовірно, російських БПЛА, запущених по українських цілях – біля кордону з Україною. У зв'язку з цим румунська влада висловлювала протест Москві й оголосила про додаткові заходи безпеки для жителів довколишніх населених пунктів.

У ніч проти 13 вересня мешканці румунських сіл у цьому районі вперше отримали повідомлення RO-Alert під час атаки російських безпілотників на українські міста над Дунаєм.