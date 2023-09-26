Поліція Латвії штрафуватиме за наліпки "Я русский!" на авто

Латвійська поліція назвала неприпустимим розміщення провокаційних написів російською мовою на автомобілях.

Як пише "Європейська правда", про це заявила пресслужба відомства, повідомляє Delfi.

За словами правоохоронців, вони можуть вимагати негайно видалити подібні стікери, а також вимагати від власника автомобіля пояснити, якими були його мета та мотивація.

Auto ar Ja Russkij / Ja Russkaja parādījušies arī Latvijā. pic.twitter.com/JiGXrC0FCz — Tālavas Taurētājs 🇱🇻 🇺🇦 (@TTauretajs) September 25, 2023

"З огляду на геополітичну ситуацію, воєнні дії РФ проти України, а також загальний контекст, неприпустимими є будь-які прославляння військової агресії, зокрема розміщення на транспортних засобах потенційно провокаційних написів російською мовою, як-от "Я русский/Я русская", – йдеться в повідомленні відомства.

Як уточнюють правоохоронці, у разі виявлення правопорушення особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у зв'язку з прославлянням військової агресії або воєнних злочинів. При цьому вони закликали жителів Латвії повідомляти в поліцію, якщо виявлено автомобілі з такими написами.

Раніше в соцмережах з'явилися фотографії, де на авто був напис "Я русская", що викликало обурення у користувачів, які закликали поліцію діяти більш активно.

Раніше Ризький міський суд засудив засновника й адміністратора російськомовної групи у Facebook "Кримінальна Латвія" Юрія Михайлова до двох місяців позбавлення волі.

Перед цим стало відомо, що в уряді Латвії готують проєкт щодо заборони залишатися у країні автомобілям, які зареєстровані в Росії або Білорусі.