У Латвії за виправдання воєнних злочинів засудили адміністратора російськомовної групи у Facebook

Ризький міський суд засудив засновника й адміністратора російськомовної групи у Facebook "Кримінальна Латвія" Юрія Михайлова до двох місяців позбавлення волі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Михайлова засуджено до 57 днів в'язниці, але фактично він уже відбув покарання, оскільки перебував під арештом після свого затримання в період із 24 березня 2022 року до 19 травня 2022 року.

Підсудний займався публічним прославлянням і виправданням злочинів проти людяності, злочинів проти миру і воєнних злочинів, а також вчиняв дії, спрямовані на розпалювання національної ненависті, ідеться в загальнодоступному вироку суду.

22 березня 2023 року Служба державної безпеки Латвії (СДБ) порушила справу у зв'язку із записами в конкретній тематичній групі, у якій СДБ також виявила діяльність, спрямовану на розпалювання ненависті до латишів та українців.

Кримінальну справу порушено за двома статтями Кримінального закону – про публічне виправдання і прославляння воєнних злочинів і злочинів проти миру, а також про розпалювання національної та міжнаціональної ворожнечі під час використання автоматизованої системи обробки даних.

Йшлося про тематичну групу "Кримінальна Латвія", у якої понад 25 000 підписників, а її контент загальнодоступний на Facebook.

22 березня 2022 року групу було закрито.

Нагадаємо, в Естонії на прикордонному пункті "Нарва-1" громадянин Польщі отримав штраф за георгіївську стрічку на дзеркалі заднього виду автомобіля.