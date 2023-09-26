Полиция Латвии будет штрафовать за наклейки "Я русский!" на авто
Латвийская полиция назвала недопустимым размещение провокационных надписей на русском языке на автомобилях.
Как пишет "Европейская правда", об этом заявила пресс-служба ведомства, сообщает Delfi.
По словам правоохранителей, они могут требовать немедленно удалить подобные стикеры, а также потребовать от владельца автомобиля объяснить, какими были его цель и мотивация.
Auto ar Ja Russkij / Ja Russkaja parādījušies arī Latvijā. pic.twitter.com/JiGXrC0FCz— Tālavas Taurētājs 🇱🇻 🇺🇦 (@TTauretajs) September 25, 2023
"Учитывая геополитическую ситуацию, военные действия РФ против Украины, а также общий контекст, недопустимы любые прославления военной агрессии, в частности размещение на транспортных средствах потенциально провокационных надписей на русском языке, таких как "Я русский/Я русская", – говорится в сообщении ведомства.
Как уточняют правоохранители, в случае выявления правонарушения лица могут быть привлечены к административной ответственности в связи с прославлением военной агрессии или военных преступлений. При этом они призвали жителей Латвии сообщать в полицию, если обнаружены автомобили с такими надписями.
Ранее в соцсетях появились фотографии, где на авто была надпись "Я русская", что вызвало возмущение у пользователей, которые призвали полицию действовать более активно.
Ранее Рижский городской суд приговорил основателя и администратора русскоязычной группы в Facebook "Криминальная Латвия" Юрия Михайлова к двум месяцам лишения свободы.
Перед этим стало известно, что в правительстве Латвии готовят проект о запрете оставаться в стране автомобилям, которые зарегистрированы в России или Беларуси.