Латвія готується виганяти з країни авто з реєстрацією в Росії та Білорусі

В уряді Латвії готують проєкт щодо заборони залишатися у країні автомобілям, які зареєстровані в Росії або Білорусі.

Як повідомляє Delfi, пише "Європейська правда", про це заявила міністерка юстиції Інесе Лібіня-Егнере.

Проєкт закону передбачає, що автомобілям з реєстрацією у Росії та Білорусі заборонять перебування у Латвії, з можливістю виїхати протягом трьох місяців після того, як рішення набуде чинності, або ж перереєструвати їх у Латвії.

Після завершення цього терміну до власників авто з російськими та білоруськими номерами будуть застосовувати штрафи аж до конфіскації.

Конфісковані з таких причин автомобілі думають передавати Україні.

Нагадаємо, після роз’яснень Єврокомісії щодо вже застосованих санкцій за війну Росії проти України Латвія заборонила в’їзд на свою територію авто з російськими номерами.

На цей час свій кордон для автомобілів з РФ закрили вже всі європейські країни, які мають спільні кордони з Росією або Білоруссю. Із загальної заборони є лише окремі винятки, у тому числі на транзит між Калінінградською областю РФ і рештою території Росії.

В Естонії оголосили, що у власників транспортних засобів із російськими номерами є пів року, щоб внести автомобіль до естонського реєстру, або вивезти його з країни.