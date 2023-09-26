Європейські судна постачають нафту з РФ попри перевищення цінових обмежень

Росія все ще покладається на європейське судноплавство для транспортування своєї нафти, навіть незважаючи на те, що її поставки перевищують цінові обмеження, встановлені країнам G7.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg із посиланням на Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) у Фінляндії.

За даними дослідників, приблизно дві третини нафти і нафтопродуктів з РФ перевозять судна, застраховані або такі, що належать країнам, які дотримуються цінових обмежень, встановлених країнами "Групи семи". Це свідчить про те, що Москва все ще інтенсивно використовує європейську судноплавну галузь.

Як зазначає CREA, крім того, що Росія все ще використовує західні судна, вона зібрала так званий "тіньовий" флот танкерів, які працюють поза юрисдикцією країн, що запровадили санкції. Вони, як правило, перевозять нафту на короткі відстані, де корабель з тією ж самою місткістю може перевезти більший обсяг.

У своїй заяві керівник групи CREA з питань європейсько-російської політики та енергетичного аналізу Ісаак Леві зазначив, що більше, ніж використання "тіньових" танкерів, вплив обмежень ціни на нафту підірвала нездатність урядів країн, які їх запровадили, повністю забезпечити дотримання верхньої межі ціни та покарати порушників.

Країни G7 разом з Європейським Союзом та Австралією запровадили механізм обмеження цін на російську нафту в грудні минулого року, після чого в лютому було введено ліміт на паливо. Спочатку країни ЄС домовилися переглядати верхню межу ціни кожні два місяці і в разі необхідності коригувати її, а країни G7 переглядатимуть її "за необхідності".

Механізм дозволяє третім країнам купувати російське паливо, використовуючи західне страхування суден, якщо є докази того, що купівля не перевищує цінових обмежень у 60 доларів за барель нафти, 45 доларів за барель важкого палива і 100 доларів за барель легкого палива, такого як бензин і дизельне паливо.

Раніше повідомляли, що Німеччина продовжує імпортувати велику кількість російської нафти через Індію.

Чехія використовує все більше російської нафти – у першій половині цього року частка нафти, імпортованої з російського нафтопроводу "Дружба", становила близько 65%, в порівнянні з 56% минулого року.

Також повідомляли, що країни "Групи семи" та їхні союзники відклали регулярний перегляд схеми обмеження цін на російську нафту, навіть незважаючи на те, що більша її частина торгується вище від встановленого ліміту через зростання світових цін на нафту.