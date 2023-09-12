Німеччина продовжує купувати російську нафту через Індію: імпорт звідти зріс у 12 разів

Дані Федерального статистичного управління свідчать про те, що Німеччина продовжує імпортувати велику кількість російської нафти через Індію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Імпорт нафтопродуктів до Німеччини з Індії збільшився більш ніж у дванадцять разів за перші сім місяців цього року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За даними ООН, Індія своєю чергою закуповує великі обсяги сирої нафти з Росії.

Імпорт з Індії "в основному складався з газойлів, які використовуються для виробництва дизельного або пічного палива", пояснили статисти. Індія виробляє ці газойлі з сирої нафти, яку країна закуповує у великих кількостях у Росії з початку війни.

Через війну Німеччина припинила прямий імпорт нафти з Росії. Західні держави також запровадили обмеження ціни на російську нафту, яке вони хочуть забезпечити на міжнародному рівні, використовуючи свою ринкову владу в судноплавному та страховому секторах.

Як повідомлялося, Чехія використовує все більше російської нафти – у першій половині цього року частка нафти, імпортованої з російського нафтопроводу "Дружба", становила близько 65%, в порівнянні з 56% минулого року.

Також повідомлялося, що країни "Групи семи" та їхні союзники відклали регулярний перегляд схеми обмеження цін на російську нафту, навіть незважаючи на те, що більша її частина торгується вище від встановленого ліміту через зростання світових цін на нафту.