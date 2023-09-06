Reuters: G7 відклала перегляд ліміт цін на російську нафту попри їх зростання

Країни "Групи семи" та їхні союзники відклали регулярний перегляд схеми обмеження цін на російську нафту, навіть незважаючи на те, що більша її частина торгується вище встановленого ліміту через зростання світових цін на нафту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Країни G7 разом з Європейським Союзом та Австралією запровадили механізм обмеження цін на російську нафту в грудні минулого року, після чого в лютому було введено ліміт на паливо. Спочатку країни ЄС домовилися переглядати верхню межу ціни кожні два місяці і в разі необхідності коригувати її, а країни G7 переглядатимуть її "за необхідності".

Однак G7 не переглядала "стелю цін" з березня, і чотири людини, знайомі з політикою G7, сказали, що група не планує найближчим часом розглядати питання про коригування схеми.

"У червні або липні були деякі переговори про перегляд або, принаймні, розмови про це, але формально цього так і не відбулося", – сказало одне дипломатичне джерело.

Джерела повідомили, що, хоча деякі країни ЄС були зацікавлені в перегляді, вони заявили, що Сполучені Штати і члени G7 не мають особливого бажання вносити зміни.

Кулуари майбутньої Генеральної асамблеї ООН наприкінці цього місяця можуть стати неформальною платформою для переговорів щодо ліміту.

Механізм дозволяє третім країнам купувати російське паливо, використовуючи західне страхування суден, якщо є докази того, що купівля не перевищує цінових обмежень у 60 доларів за барель нафти, 45 доларів за барель важкого палива і 100 доларів за барель легкого палива, такого як бензин і дизельне паливо.

Ідея була ініційована Вашингтоном, щоб скоротити доходи Москви на тлі її війни з Україною, уникаючи при цьому ринкових збоїв внаслідок заборони ЄС на російську нафту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent торгуються на найвищому рівні цього року – понад 90 доларів за барель, що підвищує вартість світової нафти, включаючи російську Urals.

Міністерство фінансів Росії заявило, що середня ціна на її флагманську нафту марки Urals у серпні відновилася до 74 доларів за барель, що значно перевищує верхню межу в 60 доларів за барель.

Росія була змушена скоротити експорт нафти і нафтопродуктів одразу після запровадження верхньої межі цін.

Однак країні вдалося передати більшу частину свого експорту в руки вітчизняних або незахідних іноземних вантажовідправників, які не потребують західного страхового покриття.

Нагадаємо, виконувач обов'язків помічника міністра фінансів США з питань економічної політики Ерік Ван Ностранд заявив, що обмеження цін на російську нафту працює, попри те, що російська нафта продовжує дорожчати.

23 червня Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії, спрямований переважно на боротьбу з обходом чинних санкцій.

Серед іншого, він передбачає заборону заходити в порти та шлюзи ЄС суднам, яких компетентні органи підозрюють у причетності до перевезення підсанкційної нафти чи нафти, купленої за ціною вищою за граничну.