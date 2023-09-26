В Італії судитимуть чеського митця, який голим видерся на ренесансну статую у Флоренції 

Чеський митець Вацлав Пішвейц постане перед судом у Флоренції за те, що заліз голим на вершину відомої ренесансної скульптури Геракла і Какоса в центрі міста.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ansa.

Пішвейца звинувачують у непристойних діях у громадському місці та пошкодженні пам'ятника. До початку судового процесу 30 листопада він повинен буде раз на тиждень з'являтися в поліцію, повідомив його адвокат Фабіо Клаузер.

фото Ansa

Пішвейц, без одягу і з написом Cenzura на спині, видерся на статую, яка знаходиться на знаменитій площі Синьйорії, в неділю вранці. Серед іншого, на цьому місці проходив благодійний забіг проти раку.

На місце події довелося викликати поліцію і пожежників, які допомогли йому злізти з приблизно п'ятиметрової статуї. Поліція заарештувала Пішвейца відразу після того, як він зліз зі статуї.

Пізніше інспекція, проведена фахівцями з охорони пам'яток, виявила незначні пошкодження основи статуї, яка нещодавно пройшла повну реставрацію.

Крім того, у статуї художника епохи Відродження Баччо Бандінеллі місцями обвалилася ліпнина. Меморіалісти не виключають, що знадобляться подальші реставраційні роботи.

Вчинок засудив мер Флоренції Даріо Нарделла, який назвав Пішвейца "саботажником". Пішвейц добре відомий у Флоренції. У 2012 році він обклеїв стіни колишнього монастиря Святої Урсули в центрі міста фальшивими доларовими купюрами.

Через два роки він роздягнувся біля Флорентійського собору і ліг на підлогу, вкриту фальшивими доларовими купюрами.

У 2018 році він розірвав над головою картину відомої сербської художниці Марини Абрамович. Вона засудила цей вчинок як насильство, але не подала проти Пішвейца кримінальної скарги. Минулого року Пішвейц розфарбував в кольори українського прапора одну зі статуй у центрі Флоренції.

На початку вересня німецький турист пошкодив знаменитий фонтан Нептуна XVI століття у Флоренції після того, як заліз на нього, щоб сфотографуватися.

Перед цим власники італійської вілли Альчео в північному муніципалітеті Віджу подали скаргу на групу німецьких інфлюенсерів, які під час фільмування відео зруйнували 150-річну скульптуру вартістю 200 тисяч євро.