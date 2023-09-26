В Италии будут судить чешского художника, который голым залез на ренессансную статую во Флоренции

Чешский художник Вацлав Пишвейц предстанет перед судом во Флоренции за то, что залез голым на вершину известной ренессансной скульптуры Геракла и Какоса в центре города.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ansa.

Пишвейца обвиняют в непристойных действиях в общественном месте и повреждении памятника. До начала судебного процесса 30 ноября он должен будет раз в неделю появляться в полицию, сообщил его адвокат Фабио Клаузер.

фото Ansa

Пишвейц, без одежды и с надписью Cenzura на спине, взобрался на статую, которая находится на знаменитой площади Синьории, в воскресенье утром. Среди прочего, на этом месте проходил благотворительный забег против рака.

На место происшествия пришлось вызвать полицию и пожарных, которые помогли ему слезть с примерно пятиметровой статуи. Полиция арестовала Пишвейца сразу после того, как он спустился.

Позже инспекция, проведенная специалистами по охране памятников, обнаружила незначительные повреждения основания статуи, которая недавно прошла полную реставрацию.

Кроме того, у статуи мастера эпохи Возрождения Баччо Бандинелли местами обвалилась лепнина. Специалисты не исключают, что понадобятся дальнейшие реставрационные работы.

Поступок осудил мэр Флоренции Дарио Нарделла, который назвал Пишвейца "саботажником". Пишвейц хорошо известен во Флоренции. В 2012 году он обклеил стены бывшего монастыря Святой Урсулы в центре города фальшивыми долларовыми купюрами.

Через два года он разделся возле Флорентийского собора и лег на пол, покрытый фальшивыми долларовыми купюрами.

В 2018 году он разорвал над головой картину известной сербской художницы Марины Абрамович. Она осудила этот поступок как насилие, но не подала против Пишвейца уголовной жалобы. В прошлом году Пишвейц раскрасил в цвета украинского флага одну из статуй в центре Флоренции.

Напомним, в начале сентября немецкий турист повредил знаменитый фонтан Нептуна XVI века во Флоренции после того, как залез на него, чтобы сфотографироваться.

Перед этим владельцы итальянской виллы Альчео в северном муниципалитете Виджу подали жалобу на группу немецких инфлюенсеров, которые во время съемки видео разрушили 150-летнюю скульптуру стоимостью 200 тысяч евро.