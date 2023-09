Німецький турист заради фото пошкодив фонтан XVI століття в Італії

Німецький турист пошкодив знаменитий фонтан Нептуна XVI століття у Флоренції після того, як заліз на нього, щоб сфотографуватися.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує DW із посиланням на італійську владу.

Повідомляють, що 22-річний чоловік відколов шматок мармуру, коли заліз на колісницю пам'ятника, а також пошкодив ратицю коня на зворотному шляху.

Внаслідок цього він завдав матеріальних збитків на суму близько п'яти тисяч євро, і тепер йому загрожує великий штраф.

Відеозапис інциденту та фотографію, зроблену туристом, опублікував у соцмережах мер Флоренції Даріо Нарделла.

Questo turista ha pensato bene di salire sul Nettuno per un selfie. Per fortuna nessun danno, il sistema di allarme ha funzionato. Grazie alle telecamere del Comune è stato individuato e pagherà una multa salata. Contro il vandalismo sui beni culturali non ci sono giustificazioni pic.twitter.com/QVvBNYaygI