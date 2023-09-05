Німецький турист заради фото пошкодив фонтан XVI століття в Італії

Німецький турист пошкодив знаменитий фонтан Нептуна XVI століття у Флоренції після того, як заліз на нього, щоб сфотографуватися.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує DW із посиланням на італійську владу.

Повідомляють, що 22-річний чоловік відколов шматок мармуру, коли заліз на колісницю пам'ятника, а також пошкодив ратицю коня на зворотному шляху.

Внаслідок цього він завдав матеріальних збитків на суму близько п'яти тисяч євро, і тепер йому загрожує великий штраф.

Відеозапис інциденту та фотографію, зроблену туристом, опублікував у соцмережах мер Флоренції Даріо Нарделла.

Questo turista ha pensato bene di salire sul Nettuno per un selfie. Per fortuna nessun danno, il sistema di allarme ha funzionato. Grazie alle telecamere del Comune è stato individuato e pagherà una multa salata. Contro il vandalismo sui beni culturali non ci sono giustificazioni pic.twitter.com/QVvBNYaygI — Dario Nardella (@DarioNardella) September 4, 2023

"Немає виправдання невігластву і вандалізму щодо культурної спадщини", – заявив він.

За словами архітектора образотворчого мистецтва Томмазо Муччіні, статую XVI століття повністю відреставровували у 2018 році. Він додав, що камери зафіксували інцидент, але сигналізація увімкнулась тільки після того, як вандал зістрибнув зі статуї.

Раніше повідомлялося, що власники італійської вілли Альчео в північному муніципалітеті Віджу подали скаргу на групу німецьких інфлюенсерів, які під час фільмування відео зруйнували 150-річну скульптуру вартістю 200 тисяч євро.

Перед цим у Римі втретє за останній час пошкодили Колізей. Пізніше поліція затримала 17-річного німецького учня, який скоїв акт вандалізму.

У червні молодий турист вирізав ключами своє ім'я та ім'я своєї дівчини на одній зі стін амфітеатру Флавіїв.