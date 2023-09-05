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Німецький турист заради фото пошкодив фонтан XVI століття в Італії

фото, відео
Вівторок, 5 вересня 2023, 20:57

Німецький турист пошкодив знаменитий фонтан Нептуна XVI століття у Флоренції після того, як заліз на нього, щоб сфотографуватися.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує DW із посиланням на італійську владу.

Повідомляють, що 22-річний чоловік відколов шматок мармуру, коли заліз на колісницю пам'ятника, а також пошкодив ратицю коня на зворотному шляху.

Внаслідок цього він завдав матеріальних збитків на суму близько п'яти тисяч євро, і тепер йому загрожує великий штраф.

Відеозапис інциденту та фотографію, зроблену туристом, опублікував у соцмережах мер Флоренції Даріо Нарделла.

"Немає виправдання невігластву і вандалізму щодо культурної спадщини", – заявив він.

За словами архітектора образотворчого мистецтва Томмазо Муччіні, статую XVI століття повністю відреставровували у 2018 році. Він додав, що камери зафіксували інцидент, але сигналізація увімкнулась тільки після того, як вандал зістрибнув зі статуї.

Раніше повідомлялося, що власники італійської вілли Альчео в північному муніципалітеті Віджу подали скаргу на групу німецьких інфлюенсерів, які під час фільмування відео зруйнували 150-річну скульптуру вартістю 200 тисяч євро.

Перед цим у Римі втретє за останній час пошкодили Колізей. Пізніше поліція затримала 17-річного німецького учня, який скоїв акт вандалізму.

У червні молодий турист вирізав ключами своє ім'я та ім'я своєї дівчини на одній зі стін амфітеатру Флавіїв.

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Італія