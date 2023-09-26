Испанские ВВС провели учения в небе Эстонии

Во вторник пилоты Военно-воздушных сил (ВВС) Испании совершили тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

ВВС Испании провели учения в Центральной и Южной Эстонии на истребителях Eurofighter Typhoon, которые несут службу на авиабазе Эмари.

Пилоты совершили полеты на малой высоте в предназначенных для этого зонах не ниже 152 метров с 10:00 до 12:00 по местному времени.

В рамках учений ВВС страны Балтии выделили в своем воздушном пространстве зоны для полетов в том числе и на малой высоте.

Союзники проводят тренировочные полеты в соответствии с эстонским законодательством и в согласовании с транспортным и воздушным ведомствами.

На полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе Эстония, Латвия и Литва подписали соглашение, благодаря которому союзники по НАТО получили неограниченный доступ к объединенному воздушному пространству стран Балтии для проведения масштабных учений.

Напомним, осенью прошлого года Германия предложила инициативу "Небесный щит", которая направлена на усиление противовоздушной обороны в Европе и лучшую концентрацию усилий в этой области.

В инициативе уже участвуют 19 европейских государств, в том числе нейтральные Австрия и Швейцария.

Детали об инициативе и то, почему она расколола союзников, читайте в статье "ЕвроПравды".