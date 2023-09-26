Співробітник музею в Мюнхені замінив кілька картин на підробки, виставивши оригінали на аукціон

У Німеччині співробітник музею в місті Мюнхен зізнався в тому, що замінив кілька картин з фондосховища на підробки і виставив оригінали на аукціон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Окружний суд Мюнхена визнав 30-річного чоловіка винним у трьох завершених і одному замаху на незаконний продаж культурних цінностей і засудив його до умовного тюремного ув'язнення терміном на один рік і дев'ять місяців, повідомив у понеділок суд.

Суд також постановив стягнути з обвинуваченого понад 60 тисяч євро як компенсацію.

З травня 2016 року по квітень 2018 року обвинувачений працював у музеї технічним працівником і мав доступ до фондосховища, де зберігалися картини. За даними суду, він замінив картину Франца фон Штука "Казка про жаб'ячого короля" на підробку.

Стверджуючи, що картина належала його прабабусі чи прадідусеві, він виставив оригінал на торги в мюнхенському аукціонному домі, який продав картину за 70 тисяч євро галереї у Швейцарії. Після вирахування витрат на проведення аукціону йому залишилося 49 127,40 євро готівкою.

Він також викрав зі сховища музею картини "Дегустація вина" Едуарда фон Грютцнера та "Дві дівчини, що збирають дрова в горах" Франца фон Дефреггера. Їхній продаж приніс йому ще близько 12 тисяч євро.

Загалом підсудний отримав за продаж картин 60 617 євро. Ці гроші він витратив на погашення боргів і фінансування розкішного способу життя.

За даними суду, серед іншого, чоловік купив собі нову квартиру, дорогий наручний годинник і автомобіль Rolls Royce.

Як повідомляється, в суді чоловік не тільки зізнався, але і продемонстрував "щире каяття і усвідомлення".

"Він заявив, що діяв, не подумавши. Він більше не може пояснити свою поведінку", – повідомили в суді.

Раніше повідомлялося, що у Нідерландах знайшли картину Вінсента Ван Гога, яку викрали з невеликого нідерландського музею в 2020 році під час карантину через пандемію COVID-19.

Викрадача цієї картини було затримано і суд засудив його до восьми років ув’язнення.