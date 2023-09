Знайшли картину Ван Гога, викрадену у Нідерландах під час пандемії

У Нідерландах повідомили про віднайдення картини Вінсента Ван Гога, яку викрали з невеликого нідерландського музею в 2020 році під час карантину у зв’язку з COVID-19.

Про це повідомив Музей Гронінгена, якому належить твір мистецтва, пише "Європейська правда".

"У нас неймовірно хороші новини. Картина "Весняний сад"... повертається до музею Гронінгена через три з половиною роки після крадіжки", – йдеться в заяві музею.

"Картина постраждала, але – на перший погляд – вона в хорошому стані", – заявили в музеї. Там додали, що зараз твір мистецтва перебуває в Амстердамському музеї Ван Гога і його повернення займе кілька тижнів або місяців.

У музеї також зазначили, що Артур Бранд, відомий нідерландський арт-детектив, відіграв "ключову роль" у всьому процесі. Сам Бранд також повідомив про свою участь у пошуках картини.

"Вінсент Ван Гог повернувся! У тісній співпраці з нідерландською поліцією мені вдалося повернути "Весняний сад" Ван Гога", – написав він у Twitter.

Vincent van Gogh is back! In close coordination with Dutch Police I was able to recover Van Goghs 'Spring Garden' (1884). The painting was stolen 3 years ago on Van Goghs birthday from the Singer Museum in Laren, the Netherlands. A great day for all Van Gogh lovers worldwide...… pic.twitter.com/7Fh0s0AOUr