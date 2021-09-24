Викрадач цінних картин Ван Гога та Галса у Нідерландах сяде у в’язницю на 8 років
У Нідерландах 59-річного чоловіка за викрадення двох надзвичайно цінних картин в минулому році засудили до восьми років ув’язнення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.
Торік у нідерландському місті Ларен з музею Зінгера, який був закритий через карантин, викрали картину "Весняний сад" художника Вінсента Ван Гога. Грабіжники проникли в музей близько 3:15 ночі, зламавши вхідні двері.
За кілька місяців у серпні з музею міста Леердам викрали картину іншого видатного нідерландського живописця Франса Галса. Викрадена робота "Два хлопчики сміються" 1626–1627 років оцінюється у 15 млн євро.
Жодна з картин не була повернена до музеїв. Чоловік, особа якого не була розкрита, був визнаний винним у викраденні картин.
Обвинувачений, раніше судимий за аналогічні викрадення творів мистецтва, заперечував свою причетність.
"Суд цьому не вірить. Його ДНК була виявлена на обох місцях злочину, і чоловік не може пояснити, як це сталося", - йдеться в заяві суду.
Суд охарактеризував картини як "частину національної культурної спадщини, важливу для нинішнього і майбутніх поколінь".
"Саме тому, з огляду на судимість підозрюваного, який, на думку суду, є невиправним злочинцем, який працює з розрахунку, суд вважає максимальний вирок за доцільне", - йдеться у заяві.