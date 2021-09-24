Викрадач цінних картин Ван Гога та Галса у Нідерландах сяде у в’язницю на 8 років

У Нідерландах 59-річного чоловіка за викрадення двох надзвичайно цінних картин в минулому році засудили до восьми років ув’язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Торік у нідерландському місті Ларен з музею Зінгера, який був закритий через карантин, викрали картину "Весняний сад" художника Вінсента Ван Гога. Грабіжники проникли в музей близько 3:15 ночі, зламавши вхідні двері.

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За кілька місяців у серпні з музею міста Леердам викрали картину іншого видатного нідерландського живописця Франса Галса. Викрадена робота "Два хлопчики сміються" 1626–1627 років оцінюється у 15 млн євро.

Жодна з картин не була повернена до музеїв. Чоловік, особа якого не була розкрита, був визнаний винним у викраденні картин.

Обвинувачений, раніше судимий за аналогічні викрадення творів мистецтва, заперечував свою причетність.

"Суд цьому не вірить. Його ДНК була виявлена на обох місцях злочину, і чоловік не може пояснити, як це сталося", - йдеться в заяві суду.

Суд охарактеризував картини як "частину національної культурної спадщини, важливу для нинішнього і майбутніх поколінь".

"Саме тому, з огляду на судимість підозрюваного, який, на думку суду, є невиправним злочинцем, який працює з розрахунку, суд вважає максимальний вирок за доцільне", - йдеться у заяві.