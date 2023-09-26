Сотрудник музея в Мюнхене заменил несколько картин на подделки, выставив оригиналы на аукцион

В Германии сотрудник музея в городе Мюнхен признался в том, что заменил несколько картин из фондохранилища на подделки и выставил оригиналы на аукцион.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Окружной суд Мюнхена признал 30-летнего мужчину виновным в трех завершенных продажах культурных ценностей и одной попытке и приговорил его к условному тюремному заключению сроком на один год и девять месяцев.

Суд также постановил взыскать с обвиняемого более 60 тысяч евро в качестве компенсации.

С мая 2016 года по апрель 2018 года обвиняемый работал в музее техническим работником и имел доступ к фондохранилищу, где хранились картины. По данным суда, он заменил картину Франца фон Штука "Сказка о лягушачьем короле" на подделку.

Утверждая, что картина принадлежала его прабабушке или прадедушке, он выставил оригинал на торги в мюнхенском аукционном доме, который продал картину за 70 тысяч евро галерее в Швейцарии. После вычета расходов на проведение аукциона ему осталось 49 127,40 евро наличными.

Он также похитил из хранилища музея картины "Дегустация вина" Эдуарда фон Грютцнера и "Две девушки, собирающие дрова в горах" Франца фон Дефреггера. Их продажа принесла ему еще около 12 тысяч евро.

В целом подсудимый получил за продажу картин 60 617 евро. Эти деньги он потратил на погашение долгов и финансирование роскошного образа жизни.

По данным суда, среди прочего, мужчина купил себе новую квартиру, дорогие наручные часы и автомобиль Rolls Royce.

Как сообщается, в суде мужчина не только признался, но и продемонстрировал "искреннее раскаяние и осознание".

"Он заявил, что действовал, не подумав. Он больше не может объяснить свое поведение", – сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах нашли картину Винсента Ван Гога, которую похитили из небольшого нидерландского музея в 2020 году во время карантина из-за пандемии COVID-19.

Похититель этой картины был задержан и суд приговорил его к восьми годам заключения.